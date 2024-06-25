دراسة حديثة تكشف العلاقة بين عقاقير إنقاص الوزن وتأثيرها على أمراض القلب

كشفت دراسة حديثة عن وجود عقار لفقدان الوزن، له تأثير خاص فى تخفيف أعراض مرض قصور القلب وتحسين الحالة الصحية، وفقا لما نشرته مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب.

يعد هذا التحليل "الأول من نوعه" في مجال دراسة تأثيرات العقار على الرجال والنساء بشكل منفصل، فيما يتعلق بالكسر القذفي المحفوظ (HFpEF)، حيث يضخ القلب بشكل طبيعي ولكنه متصلب جدا بحيث لا يمكن ملؤه بشكل صحيح.

وحللت الدراسة، تأثيرات جرعة أسبوعية من العقار تبلغ 2.4 ملغ على مدار عام.

وتبين أن النساء يفقدن المزيد من الوزن (​​9.6% من وزن الجسم في المتوسط) مقارنة بـ 7.2% لدى الرجال.

كما تحسن الجرعات الدوائية من أعراض قصور القلب، مثل ضيق التنفس والتعب و التورم في الساقين والقدمين لدى كلا الجنسين.

وكان المرضى قادرين على ممارسة المزيد من التمارين الرياضية مع انخفاض مستويات الالتهاب.

وقالت الدكتورة سونيا بابو نارايان، المدير الطبي المساعد في مؤسسة القلب البريطانية واستشارية أمراض القلب: بالنسبة لبعض الناس فإن التعايش مع قصور القلب يمكن أن يجعل الأنشطة اليومية صعبة أو حتى مستحيلة وأن هذا النوع من التحسينات مثل القدرة على المشي لمسافة أبعد يمكن أن يكون له تأثير جذري في حياة شخص ما.

وتأتي النتائج بأن هذه الجرعات تقلل بشكل كبير من فرص إصابة الأشخاص بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.