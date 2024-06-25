الثانوية العامة 2024.. سعادة بين الطلاب بالقليوبية بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية

سادت حالة من الفرحة والسعادة على وجوه طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، عقب خروجهم من لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، بعد أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتي ضمت لغتي "الفرنسية والألمانية".

وعبر الطلاب عن سهولة الامتحان اليوم، مشيرين الى انه كان في مستوى الطالب المتوسط، ولم يتضمن أية نقاط من خارج المنهج الدراسي.

وحرص عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية، علي انتظار ذويهم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالقليوبية، وذلك لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم بعد الخروج من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، اليوم الثلاثاء، كما حرصوا على إحضار زجاجات المياه الباردة لإعطائها لذويهم عقب خروجهم من لجان الامتحانات، كما أنهم حرصوا على الدعاء لأبنائهم وقراءة أيات من القرآن الكريم.

وتابعت سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية، لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة داخل الإدارات التعليمية بالقليوبية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لحظة بلحظة، بحضور سعيد ندا وكيل المديرية، وأعضاء اللجنة، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، في بيان لها، أنه اطمأنّت مدير المديرية على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية وحتى دخول اللجان، وتستمر أعمالها حتى نهاية اليوم، والاطمئنان إلى عدم وجود أي مشاكل في مركز توزيع الأسئلة.

كما شددت، على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، دون التأثير على انضباط أعمال الامتحانات، وكذا تفتيش دورات المياه تفتيشًا دقيقًا، وموافاة غرفة العمليات بالمديرية عن طريق غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لحظة بلحظة بالتقارير أولًا بأول، والتأكد من كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وغلق بوابة المدرسة.

وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بمحافظة القليوبية بلغ 48541 ويؤدون امتحاناتهم أمام 105 لجنة عام، منهم لجنة للمكفوفين ولجنة لـ Stem في 12 إدارة تعليمية.



طلاب الثانوية العامة بالقليوبية

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