إزالة 8 حالات تعد بالنباء المخالف على أراضٍ زراعية بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء المدن بالمتابعة المستمرة لكافة أعمال التعدي ومخالفة القوانين والتعامل الفوري معها دون استثناء.

وفي هذا السياق صرح عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، بأن الوحدة المحلية لقرية تله وبني محمد سلطان ودمشير شنت حملات تكثيفية لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي ومن خلال الحمله تم رصد وإزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة 867 مترا تم التعامل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي.

449074496_988468646620091_531598926877699370_n

449076768_988468696620086_7619789382723627212_n

449097057_988468583286764_2935409816855903813_n