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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 8 حالات تعد بالنباء المخالف على أراضٍ زراعية بالمنيا

إزالة 8 حالات تعدي
إزالة 8 حالات تعدي بالنباء المخالف علي اراضي زراعية بالمنيا
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شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء المدن بالمتابعة المستمرة لكافة أعمال التعدي ومخالفة القوانين والتعامل الفوري معها دون استثناء.

وفي هذا السياق صرح عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، بأن الوحدة المحلية لقرية تله وبني محمد سلطان ودمشير شنت حملات تكثيفية لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي ومن خلال الحمله تم رصد وإزالة  8 حالات تعد بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة 867 مترا تم التعامل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي.

 

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إزالة 8 حالات تعد التعديات على الأراضي الزراعية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تعديات على الأراضي الزراعية مدينة المنيا