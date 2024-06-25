النيابة تناظر جثة فتاة فلسطينية ألقت نفسها من الطابق السادس بمدينة نصر

كشفت مناظرة نيابة مدينة نصر، لجثة طفلة فلسطينية ألقت نفسها من الطابق السادس، بسبب خلافات مع شقيقتها أن المجني عليها بها كدمات وكسور متفرقة في القدم والكتف وتبين إصابتها بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة أدى إلي الوفاة.

وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة المجني عليها عقب ورود تقرير الطب الشرعي واستدعاء أسرتها للاستماع إلي أقوالهم في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مستشفى دار الفؤاد، يفيد استقبال جثة طفلة فلسطينية، وبانتقال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمكان الواقعة، تبين أن الطفلة فلسطينية وألقت بنفسها من الطابق السادس بسبب مشادة كلامية مع شقيقتها .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات،