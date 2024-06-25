احذر مضاعفات الإجهاد الحراري.. تعرف على طرق الوقاية منه

يتعرض الكثير من الأشخاص للإجهاد الحراري نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، وتشمل الأمراض المرتبطة بالحرارة الإنهاك الحراري، أو ضربة الشمس، ولكل منها أعراضه وعلاجاته المختلفة، ويمكن أن تتراوح الأعراض من التعرق الغزير إلى الدوخة، في هذا التقرير نتعرف على مضاعفات الإجهاد الحرارى في حالة عدم علاجه وطرق الوقاية، بحسب موقعى تايمز ناو وiastate.

مضاعفات الإجهاد الحرارى في حالة عدم علاجه

ضربة الشمس

هي من أخطر مضاعفات الإجهاد الحراري، وهى حالة طبية مفاجئة تحتاج لمتابعة سريعة، أعراض الحالة هي الارتباك والقلق، والجلد الساخن والجاف، والتعرق الغزير، والتنفس السريع، يمكن أن تؤدي ضربة الشمس غير المعالجة إلى تلف الأعضاء وتؤدي إلى الوفاة.

الإنهاك الحراري عرض أقل ولكن ليس خطيرا، علامات الحالة هي التعرق الشديد، والدوخة، والتعب، وتشنجات العضلات والغثيان، وعند تناول الشخص الكثير من السوائل والراحة يمكن أن يقلل من منع تطور الحالة إلى ضربة الشمس.

مضاعفة الحالات المزمنة

يمكن أن يؤدي الإجهاد الحراري إلى مضاعفة الحالات الصحية الحالية، الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو مشاكل الكلى أو أمراض الجهاز التنفسي هم أكثر إصابة للمضاعفات أثناء الطقس الحار، الضغط على الجسم من درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن يؤثر على هذه الظروف الأساسية.

الجفاف

التعرق هو حالة طبيعية لتبريد الجسم، ولكنه يؤدي إلى فقدان السوائل، يمكن أن يسبب الجفاف الناتج عن التعرض للحرارة و الصداع والضعف وإضعاف الوظيفة الإدراكية وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤثر على الكلى ويؤدي إلى فشل الأعضاء.

الوفاة

يمكن أن تزيد الحرارة الشديدة من خطر الوفاة، خاصة بين الفئات مثل كبار السن والأطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

طرق الوقاية من الإجهاد الحراري

- يجب معرفة أعراض الإجهاد الحرارى مع إعطاء فترات راحة كافية في الظل أو في بيئة أكثر برودة .

- التواجد مراوح كافية للتهوية وتبريد الجسم.

-ارتد ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة.

-التواجد في الظل بعيدا عن الحرارة المباشرة للشمس قدر الإمكان ، مع ارتداء قبعة تحت أشعة الشمس المباشرة .

-شرب الكثير من الماء: يحتاج الجسم إلى الكثير من الماء في البيئات الحارة.