جنايات بورسعيد تصدر حكمها في أكبر قضايا الهجرة غير المشروعة

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح الحنطور، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أيمن سليمان بدر، ومحمد عبد الرؤوف قبطان، وسكرتارية: طارق عكاشة وخالد خضير، حكمها في أكبر قضايا الهجرة غير المشروعة.

وتعود أحداث القضية بدائرة قسم الميناء بمحافظة بورسعيد باتهام 12 شخصا بالانضمام وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين إلى الدول الأوروبية، وذلك بقيادة المتهم الأول والمتهمين الآخرين، كما ارتكب المتهمون جريمة تهريب مهاجرين بطريقة غير شرعية قبل 25 شخصا بينهم طفل.

وقضت المحكمة بمعاقبة من المتهم الأول إلى الرابع بالسجن 15 عامًا وألزمتهم رد مبلغ 3 ملايين جنيه، وقضت بمعاقبة المتهم الثامن بالسجن 3 سنوات وألزمته رد مليون جنيه، وقضت بمعاقبة المتهمين الـ 11 و12 بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة باقي المهتمين.