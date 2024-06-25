رفع 100 طن مخلفات صلبة بالمنيا

أكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الثلاثاء، أنها قامت برفع ١٠٠ طن من التراكمات والمخلفات المتواجدة بقرى نزلة حسين ودمشير وطوخ الخيل ومن نقاط التجمع والشوارع الرئيسية والفرعية، مشيرة إلى أنه تم نقلهم إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وحفاظا على البيئة .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز المنيا بتمهيد طريق قرية صفط الغربية والعزب التابعة لطوخ الخيل وتم نظافة منطقة النقطه القديمة بدمشير ومنطقة الشونية ومدخل عزبة زكريا حتى نقطة الشرطة ومنطقة الشئون وأولاد الشيخ لقرية دمشير ومنطقة المستودع.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا لرؤساء الأحياء والمجالس المحلية بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والتجميل وعمل دوريات مختلفة على مدار اليوم لرفع كفاءة العمل والعمال بمنظومة النظافة والحفاظ على البيئة وإضافة مظهر جمالي وحضاري للمدينة.

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