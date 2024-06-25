تنسيق الجامعات.. تعرف على كلية الصيدلة جامعة حلوان

أعلنت كلية الصيدلة جامعة حلوان لطلاب الثانوية العامة معلومات مهمة عن الكلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الدراسى الحال 2023-2024.

أنشئت كلية الصيدلة جامعة حلوان بالقرار الجمهوري رقم 23 لسنة 1995، وهي كلية معتمدة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد المصرية.

تعتمد الكلية في كل برامجها لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا نظام الساعات المعتمدة.

ويوجد بالكلية مركز تميز علمي لأبحاث التركيب البيولوجي وتصميم الدواء، وهو مركز متفرد في تخصصه في المنطقة ويحتوي على أحدث الأجهزة العلمية، وتقوم المجموعات البحثية في المركز بإجراء أحدث الأبحاث في مجال تصميم الدواء.

كما حصلت الكلية على أفضل كلية مشاركة في برنامج التميز في التعليم الصيدلي المقدم من خلال مجلس اعتماد التعليم الصيدلي في الولايات المتحدة الأمريكية (ACPE) في عام 2021.

وتضم الكلية العديد من الأقسام وهي قسم الصيدلانيات، قسم العقاقير، قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، قسم الأدوية والسموم، قسم الميكروبيولوجيا والمناعة، قسم الكيمياء العضوية الصيدلية، قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية، قسم الكيمياء الصيدلية، قسم ممارسة الصيدلة.

وتقدم أقسام الكلية البرنامج الرئيسي بكالوريوس الصيدلة فارم -دي والبرنامج المتميز بكالوريوس الصيدلة فارم -دي صيدلة إكلينيكية.

وفي مرحلة الدراسات العليا تقدم الكلية برامج لدراسة الماجستير ودكتوراه الفلسفة في جميع التخصصات الصيدلانية، كما تقدم الكلية عدة برامج دبلومات متميزة مثل دبلومة: التغذية الإكلينيكية، رقابة وتأكيد الجودة، تكنولوجيا تشييد الخامات الدوائية، طب الأعشاب المكمل والبديل، مستحضرات التجميل وريادة الأعمال، الذكاء الاصطناعي في تصميم الأدوية، الصيدلة الإكلينيكية... إلخ، كما تقدم الكلية ماجستير مهني في التغذية الإكلينيكية، وكذلك درجة دكتور الصيدلة (تخصص صيدلة إكلينيكية) Pharm D.