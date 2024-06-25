تعليقًا على أزمة الكهرباء.. مصر أكتوبر: الحكومة لم تقدم حلولًا فعالة وتسهم في تفاقم الأزمات

انتقد حزب مصر أكتوبر، زيادة مدة انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق حيث تجاوزت في بعضها الـ3 ساعات، وهو ما يخالف جدول الأحمال الذي أعلنت عنه الحكومة، مؤكدا أن ذلك يؤثر سلبا على حياة المواطنين اليومية ومصالحهم، وتوقف المصانع وبالتبعية على التصدير وتوفير العملة الصعبة، مطالبة الحكومة بسرعة اتخاذ قرارات عاجلة لحل هذه الأزمة التي تعكر صفو حياة المواطنين.

وأشار الحزب إلى ضرورة العودة لغلق المحال العامة والكافيهات في وقت مبكر بدلا من تخفيف الأحمال، وعمل جدول تفتح فيه محال من كل خدمة في كل منطقة كأن يكون فتح سوبر ماركت واحد وصيدلية واحدة وهكذا، مؤكدا أن انقطاع الكهرباء المتكرر يعطل حياة المواطنين، خاصة في فصل الصيف مع شدة حرارة الأجواء وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرة إلى أن استمرار هذه الانقطاعات لفترات طويلة يظهر عدم كفاءة في إدارة الأزمة من قبل الحكومة.

وأضاف الحزب أن الحكومة لم تقدم حلول فعالة لمشكلة الكهرباء، بل اكتفت بإجراءات مؤقتة لا تحل المشكلة بشكل جذري، مطالبا بوضع خطط واضحة لاستفادة المواطنين بالنهضة التي حققتها الدولة المصرية في شبكة الكهرباء خلال الأعوام الماضية.

كما شدد الحزب على أهمية أن تكون الحكومة شفافة مع المواطنين، وأن توضح لهم أسباب انقطاع الكهرباء والخطوات التي تتخذها لحل المشكلة، موضحا أنه من حق المواطن أن يعلم ما يحدث ولماذا يحدث، وأن الحكومة يجب أن تكون صادقة في تعاملها معهم.

وأكد ضرورة أن يكون تحسين حياة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الكلي، في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة، لافتا إلى حتمية التنسيق بين الوزارت لحل أزمة الكهرباء في القريب العاجل والعمل على عدم تفاقمها، فقد بدأت بساعتين واليوم تصل لـ 4 ساعات في مناطق متفرقة.

وطالب الحزب الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة خاصة مع انتهاء مدة صلاحية الحكومة الحالية وتسببها في تفاقم الأزمات.