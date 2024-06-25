وزيرة البيئة تعلن استكمال مراحل مسابقة "كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات بالقاهرة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اليوم، استكمال باقى مراحل مسابقة كلنا فايزين" لجمع وفصل المخلفات"، وذلك بمنطقة قلعة الكبش بحي السيدة زينب، بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ومنطقة مربع السعادة بحي المطرية، بالتعاون مع شركة انفيروماستر للخدمات البيئية، وذلك بمشاركة ١٨ فريقا، وبالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة.

وقد قام الشباب المشاركين بتجميع ما يقرب من ٤ كيلو كانز، و١٥ كيلو من الزجاجات المصنوعة من الزجاج، ٢١ كيلو من الزجاجات البلاستيك، و١٢ كيلو ورق كارتون، و٤٠ كيلو قمامة مختلطة، وتم العمل على فرزها وفصلها بشكل صحيح.

وأوضحت البيئة في بيان لها، اليوم، أن وزيرة البيئة قد أعلنت انطلاق أولى فعاليات المسابقة “من حى باب الشعرية” وقد تم استكمال باقى مراحلها، موضحة أنه سيتأهل إلى المرحلة النهائية 3 فرق (فريق واحد من كل منطقة)، وتتضمن آليات المسابقة تحديد الفائزين من خلال احتساب عدد من النقاط نقطة واحدة عن القمامة العادية (ورق، كارتون، شنط بلاستيك... إلخ)، نقطة عن كل ربع كيلو، ونقطتان للعبوات الزجاجية والعلب، وثلاث نقاط للزجاجات البلاستيكية، وخمس نقاط مع الفصل الصحيح للمخلفات، وخمس نقط للوزن الأكثر، كما تشمل جوائز المسابقة تقديم جوائز عينية في المرحلة الأولى، وتقديم جوائز مالية في المرحلة النهائية، وتشمل الجائزة الاولى 9 آلاف جنيه ، والجائزة الثانية 6 آلاف جنيه، والجائزة الثالثة 3 آلاف جنيه، كما سيتم توزيع ميداليات ( فضية، وبرونزية، وذهبية) للمشاركين فى النهائيات، على ان يتم تسليم الجوائز النهائية و تسليم كأس البطولة النهائية الى الفريق الفائز الأول .

جدير بالذكر أن مسابقة "كلنا فايزين" تم إعلانها ضمن احتفالات مصر بيوم البيئة العالمى ٢٠٢٤ تحت شعار "أرضنا - مستقبلنا .. معا نستعيد كوكبنا"، وينظمها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لوزارة البيئة بدعم من مشروع البنك الدولي " الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" وتستهدف الشباب بعدد من مناطق محافظة القاهرة بهدف رفع الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة، والتعامل الصحيح مع المخلفات بمختلف أنواعها.

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