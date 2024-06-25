الثانوية العامة 2024.. اللغة الفرنسية ترسم الفرحة على وجوه الطلاب بالفيوم

رسم امتحان اللغة الفرنسية الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، حيث أكد الطلاب أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وهناك بعض الصعوبة فى الأسئلة التى مخصص لها درجتين لقياس الطالب المتميز، وأن كان فى الغالب الامتحان جيد جدا.

وكما قالت كارما عزيز إننا استطعنا الإجابة عن الأسئلة في الوقت المحدد وكان هناك وقت للمراجعة على العكس من امتحان اللغة العربية يوم السبت الماضى، والذى كان طويل جدا ولم نتمكن من المراجعة.

وقد استقبلت 40 لجنة بمحافظة الفيوم طلاب الثانوية العامة الذين أدوا الامتحان فى اللغة الاجنبية الثانية اليوم الثلاثاء .

حيث توافد الطلاب على اللجان منذ الثامنة صباحا وفتحت اللجان أبوابها فى الثامنة والربع لاستقبال الطلاب الذين يؤدون الامتحان فى المحافظة والبالغ عددهم 18 ألفا 274 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 13 طالبا للنور للمكفوفين.

بدأ الامتحان فى التاسعة صباحا واستمر لمدة ساعتين وتشمل اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية والإسبانية والألمانية والصينية حسب اختيار الطلاب للغة الاجنبية الثانية وتتضمن ورقة الامتحان 31 سؤالا منهم 29 اختيار من متعدد و2 سؤال مقالى.

وتعتبر اللغة الأجنبية الثانية هى ثانى المواد الأساسية بعد أن أدى الطلاب الامتحان فى مادة اللغة العربية يوم السبت الماضي، وكانوا قبل إجازة عيد الأضحى قد أدوا الامتحان فى 4 مواد على مدى يومين وهى التربية الدينية والتربية الوطنية فى اليوم الأول واليوم الثاني الاقتصاد والإحصاء وهى مواد نجاح ورسوب فقط ولا تضاف إلى المجموع.

وقامت الأجهزة التنفيذية فى الفيوم واقامة حرم أمنى أمام مقار لجان امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 40 لجنة فى المحافظة لإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للدخول لأداء الامتحان فى سهولة ويسر، وقرر المحافظ إلغاء الأسواق الأسبوعية فى الشوارع والطرق التى بها مقار لجان امتحانات الثانوية.