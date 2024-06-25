محافظ القليوبية يعتمد تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالمدارس الثانوية الفنية

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، تنسيق المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي بالتعليم الفني بالمحافظة بنوعياتها (صناعي- زراعي- تجاري وفندقي - ومزدوج) للعام الدراسي القادم 2024 / 2025، للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة والإعدادية المهنية بنين- بنات) (دور أول) من مدارس محافظة القليوبية فقط.

ويتم تقديم الطلبات اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 وحتى الأربعاء الموافق 31 يوليو 2024 للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة - الإعدادية المهنية) (دور أول) 2023/2024 من مدارس القليوبية فقط مع السماح بتقدم الطلاب إلى المدارس التي يرغبونها دون التقيد بشرط الإدارة التعليمية تيسيرا على ذويهم وتخفيفًا للأعباء.

