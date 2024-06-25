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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالمدارس الثانوية الفنية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، تنسيق المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي بالتعليم الفني بالمحافظة بنوعياتها (صناعي- زراعي- تجاري وفندقي - ومزدوج) للعام الدراسي القادم 2024 / 2025، للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة والإعدادية المهنية بنين- بنات) (دور أول) من مدارس محافظة القليوبية فقط.

ويتم تقديم الطلبات اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 وحتى الأربعاء الموافق 31 يوليو 2024 للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة - الإعدادية المهنية) (دور أول) 2023/2024 من مدارس القليوبية فقط مع السماح بتقدم الطلاب إلى المدارس التي يرغبونها دون التقيد بشرط الإدارة التعليمية تيسيرا على ذويهم وتخفيفًا للأعباء.
 

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