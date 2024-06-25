"العاملين بالنظافة": مصنع منوف أسهم في التخلص من 450 طن مخلفات يوميا

صرح المهندس أمين حسن النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، بأن هناك تعاونا كبيرا مع وزارة البيئة بشأن العديد من الملفات البيئية، حيث تم عقد اجتماع مكبر مع دكتور ياسر عبد الله رئيس الجهاز، تناولنا من خلاله مناقشة العديد من المحاور البيئية، والتى تتمثل في طرح السبل المتاحة لتدوير المخلفات بالبلاد وإنشاء مصانع جديدة لإعادة تدويرها، ومعالجتها وعدم دفنها.

مشيرا إلى أنه تم عمل نموذج لمعالجة المخلفات الصلبة بأحد المصانع، بمحافظة المنوفية، ويدعى مصنع منوف لتدوير المخلفات.

وأوضح النقيب العام للعاملين بالنظافة في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، بأنه تم إعادة تدوير مصنع منوف للمخلفات بمحافظة المنوفية وتأهيله، ووضع المعدات المتعلقة بإعادة تدوير القمامة والمخلفات الصلبة، مشيرا إلى أن المنظومة التى تم إنشاؤها بمصنع منوف أسهمت في إيجاد عمل لـ150 مواطنا.

وأكد نقيب العاملين بالنظافة، بأن مصنع “منوف” أصبح يستقبل اليوم أكثر من 450 طن مخلفات يوميا، مؤكدا بأن تلك المخلفات يتم عمل عملية معالجة لها حاليا، في حين أنه في السابق كان يتم التخلص منها بالدفن وبسبل أخرى.