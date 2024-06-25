صحة المنيا: المرور على 1145 منشأة غذائية.. وتحرير 374 محضرًا للمنشآت المخالفة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول غذاء آمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال شهر مايو الماضي، حيث نفذت إدارة مراقبة الأغذية عدد من الحملات التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور على 1145 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 374 محضراً للمخالفات المضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

كما أوضح وكيل الوزارة أنه تم سحب 251 عينة لمواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 1116 كيلو أغذية مختلفة و1265 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وضبط 146 كيلو أغذية، مؤكداً على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.