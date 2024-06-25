دراما "جوابات حراجي القط" بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية

قدمت فرقة قومية البحيرة، العرض المسرحي "السد" على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الـ46، والمقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

العرض دراما عن رائعة "جوابات حراجي القط" لعبد الرحمن الأبنودي، ويجسد الحالة النفسية والمجتمعية خلال فترة بناء السد العالي، ويصور معاناة نساء القرية وحزنهن على فراق أزواجهن وأبنائهن بعد السفر للمشاركة في أعمال البناء، وكيف تحول السد بمفهومه المادي إلى سد معنوي بغياب "حراجي" وقراره بعدم الرجوع إلى زوجته فاطمة بعد أن قرر البقاء من أجل البناء.

أوضحت الكاتبة إسراء محبوب أن المقصود في فلسفة النص هو "سد الغياب" من خلال ثلاث ثنائيات: حراجي وفاطمة، ملوي وخطيبته مبروكة، وأم علي أبو عباس وابنها الذي قرر العمل في السد أيضا.

وأضافت أن العمل يوضح الثمن الذي قدمه المجتمع المصري من أجل بناء ذلك المشروع القومي الضخم، من خلال طرح قصة غربة حراجي بين العلم والجهل، الذي أصبح إنسانا جديدا بعد أن رأى العلم والتطور، وأفنى سنين عمره وجهده في العمل.

عرض "السد" للمخرج محمد عفيفي، أشعار سامح رخا، موسيقى وألحان مروان سمير، كيروجراف شريف مبارك، تصميم ديكور هنا عادل، إضاءة إسلام أبو عرب، تنفيذ ديكور أحمد البخاري، وهنا عادل، تنفيذ موسيقي زياد الصاوي، غناء مروان سمير، مصطفى الغرباوي، دنيا عمرو، فرج محمد، مساعد مخرج موستا عبد المنعم، مخرجان منفذان سعد عبد الحليم، وسعيد عيد.

أداء تمثيلي: عزة غانم، أسامة كريم، سيد أبو خزيمة، أحمد الجندي، عمرو حجاج، إسلام عفيفي، خيري غزال، حازم سمير، زياد بدر، محمد الطيب، دنيا النادي، نور ثابت، مريان، نور رامز، علي الحداد، إيناس محمد، إيمان بدوي، عمر طارق، جابر نصار، عمرو معروف، محمد عبيد، إيمان غانم، ساندي نعيم، ومنه هاني.

قدم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من د. وليد الشهاوي، د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، فادي فوكيه، ومقرر لجنة التحكيم المخرج السعيد منسي.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان، وتختتم فعالياته 29 يونيو الحالي.

ويستقبل قصر ثقافة روض الفرج اليوم الثلاثاء في السابعة مساءً العرض المسرحي "طبيب رغم أنفه" لفرقة قومية المنوفية، عن رائعة موليير، وإخراج إبراهيم المهدي.

وتقدم فرقة قصر ثقافة غزل المحلة العرض المسرحي "ثورة الفلاحين" في التاسعة مساءً على مسرح السامر بالعجوزة، عن النص المسرحي "فونتي أبيخونا" للشاعر والكاتب الإسباني لوبي دي فيجا، وإخراج عبد الرحمن سالم.

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