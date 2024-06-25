«30 يونيو» إرادة شعب ومسيرة وطن.. مشروعات التنمية المستدامة توفر الحياة الكريمة بمحافظة الغربية

شهدت محافظة الغربية نهضة ونموًا بكافة القطاعات على ضوء الأولويات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها بناء الإنسان وتوفير سبل الحياة الكريمة والتنمية المحلية المستدامة وتشجيع الاستثمار في محافظات الجمهورية، وشملت المشروعات المنفذة قطاعات الإسكان التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والصحة والطب البيطري، الثقافة، والأوقاف، والتموين، والتضامن، والري والزرعة، في كافة مراكز ومدن المحافظة لتعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي قطاع الإنشاء والتجديد لقطاع التعليم.. شهدت محافظة الغربية تنفيذ 729 مشروعًا، وإنشاء 139 مدرسة جديدة، فضلًا عن توسعة 87 مدرسة، وإحلال وتجديد 175 مدرسة جزئيًا وكليًا، و6 مشروعات تعلية مدارس، ورفع كفاءة 317 مدرسة، وتطوير 5 إدارات تعليمية بتكلفة 2.5 مليار جنيه.

وفي قطاع مشروعات التضامن الاجتماعي.. تم تنفيذ 21 مشروعًا منها إنشاء 9 وحدات تضامن اجتماعي، منها 4 مشروعات تطوير ورفع وكفاءة وحدات، وتنفيذ 4 مشروعات وإنشاء وحدات تنمية الأسرة (حياة كريمة 2)، ومشروع إنشاء وحده وتأهيل حياة كريمة تطوير ورفع كفاءة مبني مديرية التضامن تطوير مؤسسة الأحداث بالمحلة الكبرى بتكلفة 228 مليون جنيه.

وفى مجال الدعوة ورفع كفاءة المساجد، شهدت المحافظة تنفيذ 366 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 674.6 مليون جنيه، منها 296 مشروعا تطوير ورفع كفاءة مساجد جديده بالجهود الذاتية، و96 مشروعا ورفع مساجد حكومية، وإنشاء مساجد جديدة.

وفي مجال مشروعات الصرف الصحي، جرى تنفيذ 115 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 5.8 مليار جنيه، شملت تنفيذ 6 مشروعات إنشاء محطات معالجة، و6 مشروعات توسعات محطات معالجة، ومشروعي تطوير ورفع كفاءة محطات معالجة، فضلًا عن تنفيذ 8 مشروعات لمحطات رفع، ومشروعي تطوير ورفع كفاءة محطات رفع، و11 مشروع مد خدمة صرف صحي، و7 مشروعات إحلال وتجديد شبكات صرف صحي.

وفي مجال مياه الشرب، تم تنفيذ 41 مشروعا لمياه الشرب بتكلفة بلغت 896 مليون جنيه، منها إنشاء محطات جديدة توسعة محطات مياه إعادة وتأهيل محطات مياه ومد وتدعيم شبكات وإحلال وتجديد شبكات المياه وإنشاء مشروعات مأخذ مياه.

وفيما يخص قطاع الكهرباء، شهدت محافظة الغربية تنفيذ 28 مشروعا لتحسين أداء الشبكات بتكلفة بلغت 4.1 مليار جنيه، منها 28 مشروعا لتحسين أداء الشبكات، وإحلال وتجديد 15 محولًا، و8 مشروعات إحلال وتجديد شبكات، و14 مشروعًا لإضافة محولات، و7 مشروعات تطوير لوحات، و18 مشروعًا لتعديلات خطوط هوائية.

وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم تنفيذ 13 مشروعا بتكلفة 504 ملايين جنيه.

أما عن المشروعات الخدمية والزراعية والصناعية.. شهدت محافظة الغربية في مجال الطرق والرصف تنفيذ 1137 مشروعًا بتكلفة 4.5 مليار جنيه، منها 4 مشروعات إنشاء محاور مرورية جديدة، و27 مشروع إعادة رصف وتطوير طرق الرئيسية بين مدن المحافظة، و399 مشروع إعادة رصف وتطوير الطرق الرئيسية بالمدن، و626 مشروع إعادة رصف وتطوير الطرق الرئيسية بين القرى، و81 مشروعًا لإعادة رصف وتطوير الطرق الرئيسية داخل القرى.

وفي مجال مشروعات الكباري والإحلال.. جرى تنفيذ 21 مشروعا بتكلفة 5.5 مليون جنيه، بينما شهدت المحافظة 90 مشروعا لرفع وكفاءة محطات سكك حديد ورفع كفاءة مزلقانات بتكلفة 1.9 مليار جنيه.

وفي مجال الإسكان الاجتماعي وتطوير الأسواق الحضارية، جرى تنفيذ 19 مشروعا بتكلفة 1.9 مليار جنيه منها إنشاء 5 عمارات إسكان اجتماعي، و4 مشروعات إنشاء عمارات إسكان استثماري، إنشاء 22 عمارة بديلة للعشوائيات، و3 مشروعات تطوير مناطق غير مخططة، و3 مشروعات بسكن كريم، بالإضافة إلى تنفيذ 77 مشروعا بتكلفة 384 مليون جنيه منها إنشاء مجمعات خدمية حكومية ورفع كفاءة وحدات محليه إنشاء أسواق نموذجية وإنشاء ورفع المجازر وإنشاء مواقف نموذجية.

وفى مجال تنفيذ مشروعات تشغيل الشباب، تم تنفيذ 11 مشروعا لتشغيل الشباب بتكلفة بلغت 3.6 مليار جنيه منها تقديم قروض للشباب ضمن برنامج (مشروعك).

وفى مجال التطوير ورفع كفاءة المناطق الأثرية؛ جرى تنفيذ 3 مشروعات حضارية وسياحية منها تطوير ورفع كفاءة منطقة مسجد السيد البدوي تطوير ورفع كفاءة مسار العائلة المقدسة ورفع كفاءة منطقة محطة السكة الحديد بتكلفة بلغت 46 مليون جنيه.

وفي مجال الرعاية الصحية؛ جرى تنفيذ 91 مشروعا منها إنشاء مستشفيات جديدة تطوير وصيانة المستشفيات تطوير وصيانة وحدات طب الأسرة تطوير، ورفع كفاءة المركز الإقليمي لنقل الدم، ومستشفيات التأمين الصحي بتكلفة بلغت 2.9 مليار جنيه.

وفي مجال تطوير المنشآت الرياضية، جرى تنفيذ 215 مشروعا منها تطوير وتنحيل ملاعب قانونية، وإنشاء وصيانة وتطوير مباني مراكز الشباب، وإنشاء وتطوير ملاعب خماسية، وإنشاء وتطوير وتعلية أسوار بتكلفة 321 مليون جنيه.

وفي مجال إنشاء المناطق اللوجستية، تم تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة 701 مليون جنيه منها إنشاء مشروع محطة إنتاج البيض وإنشاء المنطقة اللوجستية بطنطا، وإنشاء مشروع محلات سور الاستاد لتوفير فرص عمل للشباب.

وعملت المحافظة على رفع الوحدات البيطرية من خلال تنفيذ 8 مشروعات بتكلفة 87 مليون جنيه، منها إنشاء وحدات بيطرية ورفع كفاءة وحدات بيطرية، وإنشاء مجزر آلي جديد، وتطوير ورفع كفاءة مجزر شوني.

وفي مجال تطوير الصوامع، جرى تنفيذ 32 مشروعا بتكلفة 250 مليون جنيه منها إنشاء صومعة معدنية بمدينة طنطا، فضلًا عن تطوير 24 مكتب تموين، و7 مشروعات إنشاء مكاتب تموين مطورة.

وفي مجال مشروعات الزراعة.. جرى تنفيذ 18 مشروعا بتكلفة 58.3 مليون جنيه، وفي مجال تبطين الترع تم تنفيذ 105 مشروعات بتكلفة 1.8 مليار جنيه منها تبطين ترع تأهيل قناطر زفتى، وإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة كباري وتدعيم جسور إحلال وتجديد شبكات صرف مغطى وإنشاء ورفع خطوط مياه الصرف الزراعي.

كما شهدت محافظة الغربية تنفيذ 33 مشروعا في قطاع التعليم العالي بتكلفة 3.3 مليار جنيه منها مشروع إنشاء الجامعة التكنولوجية بسمنود، و31 مشروعا آخرين بجامعة طنطا، ومشروع بجامعة الأزهر فرع طنطا.

وفي مجال الثقافة؛ جرى تنفيذ 10 مشروعات بتكلفة بلغت 172 مليون جنيه منها تطوير ورفع كفاءة المركز الثقافي بطنطا ومسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، ورفع كفاءة مكتبات وبيوت ثقافة ومجمع إعلام طنطا.

وفي مجال الصناعة؛ كان للمحافظة نصيب كبير لأنها تعد من أكبر القلاع الصناعية في الدلتا حيث تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 8.7 مليار جنيه منها إنشاء المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى، وإنشاء مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومركز تدريب ورفع كفاءة مصنعين داخلي بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وفي مجال تحسين البيئة؛ شهدت المحافظة تنفيذ 5 مشروعات لتحسين البيئة بلغت تكلفتها 181 مليون جنيه، فيما شهدت المحافظة في مجالي الرقمنة والحوكمة تنفيذ 14 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه.