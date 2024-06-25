رئيس سيراليون خلال منتدى أوبك: الدول النامية تواجه صعوبات في أزمة تغير المناخ

أكد رئيس سيراليون جوليان مادا بيو، أن الدول النامية تواجه صعوبات في مواجهة أزمة تغير المناخ، لافتا إلى ضرورة تسريع الجهود لتحقيق أهداف التنمية الأممية قبل 2030.

وقال رئيس سيراليون - في كلمة له أمام منتدى أوبك للتنمية في (فيينا) اليوم الثلاثاء - إن الالتزام بتوصيات قمم الأمم المتحدة للمناخ ضرورة ولابد من تطوير السياسات المناخية وتسريع التنمية خاصة في مجال البنية الأساسية، مضيفا أن رفع كفاءة وشفافية المؤسسات الحكومية له أهمية كبيرة في رفع معدلات التنمية مع توسيع الشراكة وتوطين التكنولوجيا المتطورة وتحسين كفاءة الموارد البشرية.

وأشار إلى أن تحسين التعليم والرعاية الصحية والتنافسية الاقتصادية، هي أمور حيوية للتنمية في دول إفريقيا، ولا مجال لأي تأخير في هذا الشأن ونحتاج بالفعل إلى ضخ استثمارات ضخمة في هذه المجالات، منوها إلى أن غياب الاستقرار في العديد من الدول الإفريقية، هو معوق كبير أمام التنمية وعائق أمام جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن حكومة سيراليون تعطي أولوية للأمن الغذائي وعلاج الأزمات الاقتصادية.