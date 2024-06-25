"أوبك" يخصص 20 مليار دولار لدعم التنمية خلال السنوات الست المقبلة

أعلن مدير صندوق أوبك للتنمية الدكتور عبد الحميد الخليفة، تخصيص 20 مليار دولار؛ لدعم التنمية خلال السنوات الست المقبلة.

وقال مدير الصندوق - خلال افتتاح منتدى أوبك للتنمية في (فيينا) اليوم الثلاثاء - إن تحديات التنمية واسعة وعديدة في مختلف دول العالم، خاصة أن الملايين يفتقدون احتياجات الكهرباء والتعليم الأساسية، مشيرا إلى أن تغير المناخ زاد من مصاعب التنمية، وأكد أن صندوق أوبك يواصل تمويل مشروعات التنمية في العديد من الدول.

وشدد على أهمية التعاون الدولي وتوسيع الشراكة خاصة مع الدول العربية، موضحا أن 50 مليار دولار موجهة للتنمية في إفريقيا في السنوات العشر المقبلة، لافتا إلى وجود تعاون مع البنوك الأمريكية والدولية مع التركيز على الابتكار والتكامل وتحسين الزراعة والبنية الأساسية في إفريقيا.

وأشار إلى أنه تم إنفاق 27 مليار دولار لدعم التنمية منذ عام 1976 ويوجد 12 عضوا والعديد من الشركاء حول العالم، مشددا على ضرورة استمرار تحقيق التعاون المتطور.

