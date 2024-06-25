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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار طرح مواد غذائية مدعمة بمنافذ البيع في المنيا

ضمن مبادرة " خفض الأسعار"

استمرار طرح مواد
استمرار طرح مواد غذائية مدعمة بمنافذ البيع بمدن المنيا
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تابع  محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة مطاي، وبالتنسيق مع إدارة تموين مطاي، اليوم الثلاثاء توافر السلع بالأسواق وطرحها للجمهور وذلك ضمن مبادرة "خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالمدينه والقرى بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

وأضاف رئيس المركز، أن توزيع وبيع المنتجات الغذائية المدعمة مستمر بالمدينة والقرى حيث تابع رئيس المركز منافذ بيع المواد الغذائية بالقري بالتعاون مع تموين مطاي.

وأكد  محمد عبد الغني، رئيس المركز المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية وتكثيف الحملات الرقابية من قبل ادارة التموين للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائيه وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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