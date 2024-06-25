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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثانوية العامة.. فرحة بين طلاب بورسعيد بامتحان اللغة الأجنبية الثانية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة في بورسعيد
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أدى طلاب الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة، وذلك بإجمالي 5872 طالبا وطالبة موزعين على 15 لجنة أساسية.

فرحة طلاب الثانوية العامة بامتحان اللغة الأجنبية الثانية في بورسعيد

وأشاد طلاب الثانوية العامة بامتحان اللغة الأجنبية الثانية مثل: (اللغة الفرنسية - اللغة الألمانية - اللغة الايطالية - اللغة الإسبانية - اللغة الصينية)، معربين عن فرحتهم بسهولة الامتحان.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مازن صبري، من تواجدها بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة لتأمين العملية الامتحانية، فضلًا عن انتشار الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في كافة الأحياء بالإضافة إلى رجال المرور لتسيير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات لضمان وصول الطلاب والطالبات بكل سهولة ويسر إلى لجان الامتحانات.

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