انقطاع الكهرباء تثير الجدل بالبرلمان.. والحكومة: نعلم المعاناة ونتحرك بخطوات سريعة للعمل على حل المشكلة

ألقي عدد من أعضاء مجلس النواب بيانات عاجلة مع بداية أعمال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وجاءت البيانات العاجلة جميعها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وطالبت النائبة إيرين سعيد، بضرورة مراعاة ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات المختلفة خاصة وأن بعض المحافظات مثل أسوان والأقصر درجات الحرارة وصلت لمعدلات لم يسبق لها مثيل وللأسف الشديد الحكومة بدلا من التخفيف عن الشعب تزيد من معاناته وتزيد من فترة انقطاع التيار الكهربائي، والتي وصلت في بعض الأمر إلى عشر ساعات متفرقة في بعض المحافظات، وطالبت النائبة بضرورة وضع خطة واستراتيجية من الحكومة للتخفيف عن الشعب.

في حين أكد النائب إيهاب منصور، أن الحكومة لا تعلم أن هناك امتحانات للثانوية العامة وأنها لا تعلم أن هناك مرضى، وأنها لا تعلم أن هناك حالات خطر وأن هناك حالات اختناق والحكومة لا تعلم شيئا عن الشعب الذي يختنق من انقطاع التيار الكهربائي ونحن كنواب وممثلين للشعب نتلقى بلاغات من الشعب الذي أصبح في حالة يرثى لها.

وفي المقابل قال النائب ضياء الدين داود، إن الشعب يحترق والشعب يجني سياسة حكومة فاشلة في سياستها وللأسف الشديد يعاد تكيف رئيس الحكومة لتشسكيل حكومة جديدة.

وقال النائب، إننا نملك أكبر حقل إنتاج للغاز وعلى الرغم من ما يتناوله البعض بوجود مشاكل كثيرة في حقل ظهر إلا أن الحكومة لم تكلف خاطرها للرد على ذلك.

ومن جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية، أنه مع كل ما طرحه النواب ويعلم بمدى المعاناة وأن الحكومة تتحرك بخطوات سريعة للعمل على حل المشكلة وهناك اجتماعا اليوم برئاسة رئيس الحكومة وبحضور كل من وزير البترول ووزير الكهرباء للعمل على توفير الغاز المشغل لمحطات الكهرباء وأن المواطن سيشعر بتحسن مع بداية شهر يوليو المقبل.