ارتياح نسبي بعد انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في دمياط

تواجد اتحاد طلاب مدارس إدارة دمياط التعليمية أمام لجان الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، لاستبيان ردود الأفعال بعد انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، حيث سادت حالة من الارتياح نسبيا لدى الطلاب بعد انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية حيث جاء في مستوى الطالب المتوسط مع وجود بعض جزئيات صعبة .

من جانبه تابع محمد رمضان الغريب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط ومديري الإدارات التعليمية العشرة في دمياط سير امتحانات اللغة الأجنبية الثانية على مستوى ٤١ لجنة.

وحرصت المحافظ على متابعة الموقف أولا بأول مع مديرية التربية والتعليم للاطمئنان على سير الامتحانات واطمأنت على توافر المناخ الملائم للطلاب وبدء الامتحانات فى موعدها و عدم رصد أى شكاوى وانضباط العملية الامتحانية وتأمين اللجان .

وأكدت الدكتورة منال عوض على استمرار متابعة الموقف من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية والتعامل الفورى مع أى شكاوى يتم رصدها.