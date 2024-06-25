رئيس مدينة ملوى يقود حملة رقابية على الأسواق

قام تاج جلال ابوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوى، بعمل حملة رقابية على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة، اليوم الثلاثاء، وذلك بالتعاون مع تموين المركز والمدينة ومباحث التموين والطب البيطرى.

يأتى هذا فى إطار ضبط الأسعار، ومكافحة الجرائم التموينية بشتي صورها، والوقوف على مدى الالتزام بالأسعار وعدم مخالفة القانون الخاص بإجراءات تداول اللحوم والذبح خارج المجازر، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تحقيقا للصالح العام للمواطنين.

وأشار «تــاج أبو سداح»، إلى أنه تم إعطاء توجيه لرؤساء القرى التسع باستمرار تنظيم الحملات التفتيشية المفاجأة، على الأسواق ومحلات الجزارة للوقوف على مدى التزام البقالين بالأسعار المقررة، والتزام الجزارين بالذبح داخل المجازر وعدم مخالفة القانون، مشدداً على إلزام الجميع بإتباع النظام والقانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لما يحققه من مردود إيجابي يستشعره المواطن خاصة في مجال التموين.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدى بأسعار مناسبة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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