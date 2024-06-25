مواد طبيعية غذائية تخفض من درجة حرارة الجسم وتشعر معها بالانتعاش.. تعرف عليها

تواجهنا تلك الأيام موجة حارة لم نعهد عليها من قبل نظرا لظروف مناخية أدت إلي إرتفا ع درجه الحراره علي نحو صعب للغاية ساهم في استنزاف كل طاقتنا مما جعلنا في حاجه ماسة للحصول علي هذه الطاقة، وفي هذا السياق، يقدم علماء التغذيه والصحه بعض من النصائح تتجلى في إمداد أجسامنا بمواد طبيعيه تعيد لنا الطاقه وفقا لمجله "تيم اوف انديا " ومنها:



ماء جوز الهند

أجمعوا علي أنه مشروب الكتروليت طبيعي وبذلك يعد غني بالبوتاسيم الذي يساعد علي الحفاظ علي رطوبه الجسم ومن ثم تنظيم درجه حرارة الجسم

النعناع

يستخدم في المشروبات والغموس والسلطات ويساعد علي التبريد من خلال تهدئه درجة الحرارة

البطيخ

يحتوي علي ٩٢ % من الماء كما أنه غني بمضادات الأكسدة اذ تساعد علي ترطيب الجسم وتوفير التبريد

اللبن الرايب

يحتوي علي خصائص مضادة للميكروبات كما أنه مضاد ات الأكسدة تحتوي علي خصائص تشكل أثر هادئ علي صحة الامعاء

الحليب يساهم في خفض درجة الحرارة ذلك لأنه غني بالبروبيوتيك

الموز

مصدر غني بالعناصر الغذائيه التي تساهم في إمداد الجسم بالطاقه الحيويه فضلا عن أنه يساعد علي ترطيب الجسم وذلك من خلال أنه يساعد علي انكماش الأنسجة وذلك بامتصاصه الكثير من الماء

الافوكادو

يحتوي علي نسب عاليه من الأحماض الدهنيه اللتي تساعد علي ازاله السموم والحرارة الزائده في الدم وبذلك يتحقق قدر من البرودة

البصل

يمد الجسم بمدد طبيعي يحمي من ضربه الشمس وذلك ما يؤكده الخبراء كما أنه يحتوي بلونه الأحمر من النوع الاخر علي "كيرسيس" وهذا التكوين يعد مضاد طبيعي وهذا المضاد الطبيعي يمنع من حساسيه الجلد

الحمضيات

مواد غنيه بفتامين c مثل الليمون وفي ذلك تساعد علي تحطيم الاطعمه الدهنيه كما تساعدعلي سهوله الهضم اذ تحتوي علي اكسدة توفر تأثير مهدئ وتأثير تبريد

الخيار

يحتوي علي ماء والياف وهذا المحتوي

كافي ليجعل الجسم رطبا كما يحافظ بمحتواه علي صحة الامعاء