"المنظمات الأهلية الفلسطينية": الاستجابة الإنسانية الدولية لإغاثة أهالي غزة "دون المطلوب"

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، اليوم الثلاثاء، أن المواقف الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا تترجم لخطوات جادة، مشيرا إلى أن الاستجابة الإنسانية الدولية لإغاثة أهالي القطاع دون المطلوب.

وقال مدير الشبكة ـ في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) ـ إن "المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لأن ما يحدث ليس انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني بل لمبادئ الإنسانية جمعاء.. إن هذه الدول لطالما ادعت احترام حقوق الإنسان إلا أن العالم يمارس الآن ازدواجية المعايير فيما يتعلق بالواقع الذي يعيشه الأهالي في قطاع غزة".

وأضاف أن "الأطفال هم من يدفعون الثمن الأكبر جراء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة سواء من خلال الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو معاناتهم من الصدمات النفسية بدرجات متفاوتة فضلا عن سوء التغذية"، مشيرا إلى أن "نحو 20 ألف طفل فقدوا أحد الوالدين أو كلاهما وهم بدون رعاية متكاملة كما فقدوا حقهم في التعليم".

وأوضح مدير الشبكة أن "هناك تقارير جديدة تشير إلى أن أكثر من ربع سكان قطاع غزة يعانون المجاعة الشديدة، كما أن جزءا منهم يواجه خطر الموت ومعظمهم من الأطفال"، مؤكدا أن "الأمور تزداد سوءا وكارثية بمعنى الكلمة".

