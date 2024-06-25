ضبط 140 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، ضبط 140 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ استمرار الحملات التموينية بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، ورصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة، ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة "خفض الأسعار" بتكليفات من رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 140 مخالفة تموينية منها 101 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات-عدم وجود شهادة صحية)، و39 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار – سلع مجهولة المصدر- عدم وجود شهادة صحية- سلع منتهية الصلاحية).