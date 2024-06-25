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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يلتقي شبابا من إيبارشية بنسلڤانيا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعة من شباب إيبارشية بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست فيرچينيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي أتوا إلى مصر، برفقة الأب القس أندرو الكاهن بالإيبارشية ذاتها، لتقديم عدد من الخدمات التعليمية والتنموية في بعض كنائس القاهرة والوجه البحري والمناطق الصحراوية.

وجاء لقاء قداسة البابا معهم قبل بدء خدمتهم، حيث أثنى قداسته على حرصهم على تقديم خدماتهم لأخوتهم في الوطن الأم مصر، وحرص على منحهم بعض النصائح، وقدم لهم في ختام اللقاء هدية تذكارية.

وانتهز الشباب فرصة مجيئهم وطنهم الأم، وزاروا بعض المعالم الأثرية، وعدد من الكنائس والأديرة القبطية.

يذكر أن هذه الزيارة تمت بالتنسيق بين إيبارشية بنسلڤانيا وتوابعها، ومكتب "HIGH" المختص، بالتواصل بين إيبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج، وبين المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة في الإيبارشيات بمصر، وهو المكتب الصادر به قرار من المجمع المقدس بجلسته الأخيرة في شهر مارس الماضي، ويحمل المكتب اسم "HIGH" اختصارًا لشعاره  (Hands in God’s Hand).

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قداسة البابا تواضروس الثاني المقر البابوي بالقاهرة شباب إيبارشية بنسلڤانيا ديلاوير الولايات المتحدة الأمريكية فيرچينيا