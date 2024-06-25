إصلاح انفجار بخط مياه الشرب بالمنيا

تابع الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط أعمال إصلاح انفجار خط مياه الشرب بمنطقة المطافى بحى غرب المدينة والجارى إصلاحها منذ صباح اليوم الثلاثاء، والتي أدت إلى غرق الشارع بالمياه.

وشدد رئيس المركز بضرورة التنسيق مع المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسمالوط حتى انتهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين.

ومن جانبه أوضح رئيس الحى، أنه فور تلقيه إخطار يفيد بإنفجار خط مياه الشرب بمنطقة المطافى، تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والدفع بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط والسادة فنى الشبكة لسرعة إصلاح الماسورة والتي تسببت في غرق الشارع بالمياه.. وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح وشفط المياه المتراكمة بالشارع ورد الشئ لأصله وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بشأن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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