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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 6 أشخاص بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بالمنيا

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا بقيام أحد الأشخاص بالإستعانة بآخرين والتنقيب عن الآثار بمنزله الكائن بدائرة المركز.
 بالانتقال والفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط مالك المنزل وبصحبته (5 عمال - مقيمون بدائرتى مركزى شرطة "العدوة، مغاغة") حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنزل محل البلاغ وعثر على (حفرة دائرية بإحدى الغرف بعمق 5 أمتار تقريباً - الأدوات المستخدمة فـى الحفر).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وزارة الداخلية المنيا التنقيب عن الآثار