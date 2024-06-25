تنسيق الجامعات.. تعرف على برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

أعلنت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، عن معلومات عن برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة للعام الحالى 2023-2024.

برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي، هو برنامج خاص يختص بعلوم التصميم الداخلي وارتباطها بالبيئة، وتتمثل رسالته في تخريج مصممين ذوي قدرات تنافسية قوية ومتخصصين في مجال التصميم الداخلي الايكولوجي، قادرين على تطويع أفكارهم ومهاراتهم الفنية لخدمة المجتمع والإسهام في ارتقائه، ويسعى البرنامج إلى تحقيق الريادة في مجال التصميم الداخلي الإيكولوجي محليا وعالميا.

ومن أهم أهدافه تنمية قدرات الطالب من الناحية العلمية والمهنية والتطبيقية لعلوم التصميم الإيكولوجي المختلفة، والارتقاء بالفكر التصميمى للمصمم في مجال التصميم الداخلي، لزيادة القدرة التنافسية محليا وعالميا، بالإضافة إلى المحافظة على التراث والثقافة والنهوض والمفهوم والقيم التصميمية القومية، وتمكين الطالب من مهارات العمل المختلفة بالطرق التقليدية والتقنية الحديثة بما يتوافق مع مبادئ الاستدامة.