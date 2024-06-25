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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"أمير طه" رئيسًا لقطاع الشئون المالية بالشركة القابضة لمصر للطيران

امير طه
امير طه
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أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً بتكليف المحاسب أمير طه عبد المقصود للقيام بأعمال رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة القابضة لمصرللطيران خلفًا للمحاسب محمد يوسف والذي قدم المهندس يحيى زكريا خالص الشكر له تقديراً لجهوده خلال فترة عمله.

وكان "أمير طه" يشغل منصب رئيس الإدارات العامة للشئون المالية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوياً لقطاع الشئون المالية بالشركة القابضة لمصر للطيران.

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف المحاسب أمير طه عبد المقصود للقيام بأعمال رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة القابضة لمصر للطيران خلفًا للمحاسب محمد يوسف والذي قدم المهندس يحيي زكريا خالص الشكر له تقديراً لجهوده خلال فترة عمله.

وكان "أمير طه" يشغل منصب رئيس الإدارات العامة للشئون المالية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية.

المهندس يحيى زكريا القابضة لمصر للطيران مصرللطيران للخطوط الجوية