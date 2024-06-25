"أمير طه" رئيسًا لقطاع الشئون المالية بالشركة القابضة لمصر للطيران

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً بتكليف المحاسب أمير طه عبد المقصود للقيام بأعمال رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة القابضة لمصرللطيران خلفًا للمحاسب محمد يوسف والذي قدم المهندس يحيى زكريا خالص الشكر له تقديراً لجهوده خلال فترة عمله.

وكان "أمير طه" يشغل منصب رئيس الإدارات العامة للشئون المالية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوياً لقطاع الشئون المالية بالشركة القابضة لمصر للطيران.

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف المحاسب أمير طه عبد المقصود للقيام بأعمال رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة القابضة لمصر للطيران خلفًا للمحاسب محمد يوسف والذي قدم المهندس يحيي زكريا خالص الشكر له تقديراً لجهوده خلال فترة عمله.

وكان "أمير طه" يشغل منصب رئيس الإدارات العامة للشئون المالية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية.