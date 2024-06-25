كشف ملابسات واقعة وفاة عامل بمصنع بالقاهرة.. وضبط مرتكبي الواقعة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصحف الإخبارية بشأن وقوع مشاجرة داخل مصنع بالقاهرة ووفاة أحد الأشخاص.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقباله (عامل بمصنع كائن بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة "توفى"، بسبب خلافات مع عامل بذات المصنع، قام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بسلاح أبيض مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع نجل عمه "تم ضبطه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.