السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية - أسوان»

أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات علي خط القاهرة / الإسكندرية و القاهرة / أسوان وبيانها كالتالي:

أولا: اعتبارا من 1/7/2024

• تعديل تركيب قطار 913 مكيف القاهرة / الإسكندرية لعربات إسباني مطور وبنفس جدوله الحالي.

• تعديل تركيب قطار 88 مكيف الإسكندرية / أسوان لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي.

ثانيا: اعتبارا من 2/7/2024

• تعديل تركيب قطار 89 مكيف أسوان /الإسكندرية لعربات أسباني مطور وبنفس جدوله الحالي.

ثالثا: اعتبارا من 2/7/2024

• تعديل تركيب قطار 930 مكيف الإسكندرية / القاهرة لعربات إسباني مطور وبنفس جدوله الحالي.

والهيئة لا تدخر جهداً لتقديم افضل خدمة ممكنة والعمل علي راحة الركاب.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الهيئة بتحديث وتطوير قطاعات الهيئة ومنها أسطول الوحدات المتحركة، والتي من ضمنها إعادة تأهيل وتحديث العربات الإسباني لتقديم خدمة متميزة وآمنة ونظيفة ومنضبطة لجمهور الركاب.