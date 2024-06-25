تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو| محافظ المنيا: مشروعات تنموية عملاقة غيرت ملامح عروس الصعيد

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، انضمام عروس الصعيد لمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك ضمن محافظات المرحلة الثانية، بهدف توفير رعاية طبية متكاملة ومميزة لأكثر من 6 ملايين مواطن من أبناء المنيا، وتقديم الخدمات الصحية فى أكثر من 370 وحدة صحية موزعة على مستوى مراكز المحافظة.

تأتي تصريحات المحافظ تزامناً مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو التى وصفها المحافظ أنها نقطة محورية ومرحلة فارقة فى تاريخ مصر الحديث وتجسيد لروح الوحدة والإرادة الوطنية لجموع المصريين الطامحين لبناء حاضر أفضل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، مؤكداً أن رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أسهمت بشكل كبير في تحقيق العديد من الإنجازات القومية والتنموية بهدف تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، لما لها من مردود إيجابي على المواطن المصرى فى ظل الجمهورية الجديدة .

وأوضح المحافظ أن قطاع الصحة فى المنيا شهد طفرة كبيرة حيث تم الانتهاء من إنشاء 3 مستشفيات، هي «سمالوط وديرمواس وملوي»، وجار الإنشاء والتطوير الشامل لـ 5 مستشفيات هي «العدوة ومغاغة وبني مزار ومطاي وأبوقرقاص»، إلى جانب تطوير مستشفيات جامعة المنيا، كما تم تطوير ورفع كفاءة 7 مستشفيات حميات وأيضا 3 مستشفيات صدر، كما تم رفع كفاءة مستشفى التأمين الصحي وجراحات اليوم الواحد بسمالوط، بالإضافة إلى الوحدات الصحية والمراكز الطبية.



