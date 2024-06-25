رئيس الوزراء الهندي يزور روسيا في يوليو المقبل

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيزور موسكو في 8 يوليو المقبل، مشيرة إلى أهمية هذه الزيارة وتوقيتها في أعقاب فوز مودي بولاية ثالثة.

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم" تكمن أهمية هذه الزيارة في أنها ستجرى في أعقاب تولّي مودي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة، وبعد إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية خامسة في مارس الماضي".

وقالت الشبكة إن الزيارة تؤكد "عمق العلاقات التاريخية بين الهند وروسيا الشريكين اللذين يبحثان عن شراكات جديدة في ظل النظام العالمي المتغير".

وتولى ناريندرا مودي في 9 يونيو الجاري رئاسة الوزراء لولاية ثالثة، ويحافظ على علاقات شراكة وصداقة متينة مع روسيا الشريك القديم للهند.