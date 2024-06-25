المنظمات الأهلية الفلسطينية: المواقف الدولية بشأن وقف الحرب لا تترجم لخطوات جدية

أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن المواقف الدولية بشأن وقف الحرب الإسرائيلية لا تترجم إلى خطوات جدية، موضحا أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي بشأن ما يجري في غزة من انتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الأطفال الفلسطينيين يدفعون ثمنا باهظا من حياتهم جراء الحرب الإسرائيلية، لافتا إلى أن المساعدات التي تدخل قطاع غزة قليلة جدا وندعو إلى اتخاذ خطوات جدية لوقف الحرب الإسرائيلية.

وتابع مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحترم القرارات الأممية والقوانين والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن الأطفال الفلسطينيين دائما في دائرة أهداف الاحتلال الإسرائيلي، داعيا إلى اتخاذ قرارات فاعلة لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة.