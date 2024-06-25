"اتصالات النواب" تناقش ٣ طلبات إحاطة

تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن عدم توصيل خطوط الفايبر لقرية السلام (زكى أفندي) بمحافظة البحيرة.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن حرمان أغلب المناطق فى مركز ومدينة إدكو والقرى التابعة بمحافظة البحيرة من خدمة التليفون الأرضى.

وتناقش أيضا موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن عدم توفير خدمة الإنترنت فى بعض العزب بمحافظة الإسماعيلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد الحكيم دراج، بشأن تدعيم قرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية بكابل التليفون الأرضى وخدمة الإنترنت، سرعة توصيل شبكة التليفون الأرضى إلى الأماكن المحرومة من الخدمة فى قرى وعزب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.