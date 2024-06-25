جامعة سوهاج: فتح باب التقدم للحصول على مكافآت النشر العلمي لأبحاث 2023

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن فتح باب التقدم للحصول على مكافآت تشجيع النشر العلمي للأبحاث التى تم نشرها خلال عام 2023، وذلك بدءاً من

الإثنين 24 يونيو وحتي 15 أغسطس 2024.

وأكد النعماني اهتمام الجامعة بالنشر الدولي، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم علي تقديم المزيد من الإنتاج العلمي والمشاركة في المؤتمرات الدولية ومنتديات البحث العلمي، بما يساهم فى تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية المختلفة، وذلك إيمانًا منها بأهمية البحث العلمي وضرورة استثمار الأبحاث العلمية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية، لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح "النعماني" أن شروط التقدم لمكافآت النشر في مجلة لها معامل تأثير، أن يكون البحث لباحث عنوانه الرئيسي جامعة سوهاج، وأن يكون البحث منشوراً في آخر سنة قبل موعد التقدم للحصول على الجائزة في مجلة محكمة تبعا لتصنيف Quartile System of WOS، ولا يحق التقدم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المعارين والمنتدبين انتدبا كلياً خارج الجامعة خلال سنة نشر البحث، وأن يكون الباحث المتقدم على رأس العمل بالجامعة سنة نشر أبحاثه التي تقدم بها، ولا يعتد بأي مجلة ليس لها ترقيم دولي (ISSN).

وأضاف الدكتور أحمد حسانين، المدير التنفيذي لوحدة المشروعات بالجامعة، أن متطلبات التقدم للحصول على مكافأة النشر تتمثل في موافقة مجلسي القسم العلمي والكلية على التقدم لنيل الجائزة، وموافقة الباحثون المشاركون للتقدم للجائزة، واستيفاء النماذج المطلوبة ورفع نسخة من البحث أو الأبحاث علي اللينك المعد لذلك، كما تتضمن متطلبات التقدم إقرار بتوزيع المكافئة بالتساوي بين المشاركين في البحث من منسوبى الجامعة، إفادة مقدمة من شئون عاملين تفيد بأن المتقدم كان على رأس العمل أثناء نشر أبحاثه.

وجدير بالذكر أنه علي الراغبين في التقدم بأبحاثهم، التواصل المباشر مع وحدة إدارة المشروعات بمبنى الإدارة المركزية، أو إلكترونيا من خلال موقع الوحدة، من أجل الحصول علي النماذج المطلوبة للتقدم، مع العلم يمكن التقدم بالأبحاث Q1, Q2, Q3, Q4، ولتوسيع قاعدة الاستفادة تم التوجيه بإدراج البحوث المنشورة في مجلات دولية ليس لها Q، وكذلك البحوث المنشورة في مجلات محلية حاصلة على 7 نقاط طبقاً للتقييم المحلي في مكافآة النشر هذا العام.