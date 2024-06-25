الزراعة تتوسع فى إنتاج التقاوى المعتمدة عالية الجودة.. خبراء: تؤدي إلى زيادة الإنتاجية.. ويجب تحسين البنية التحتية لمراكز الإنتاج

في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية في ظل التحديات المحدودة للموارد الطبيعية، تتجه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر إلى التوسع في إنتاج التقاوى المعتمدة.

وقد أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أهمية هذا الاتجاه خلال ترأسه لاجتماع لجنة تقاوى المحاصيل الزراعية، حيث شدد على أن إنتاج التقاوى يعد قضية أمن قومي ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي للبلاد.

تضمن الاجتماع، الذي حضره عدد من القيادات البارزة في الوزارة والقطاع الخاص، مناقشات حول دور الجهات التابعة للوزارة والمراكز البحثية وشركات القطاع الخاص في إنتاج التقاوى المعتمدة.

وبرزت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم البرامج البحثية لإنتاج التقاوى محليًا واستنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية، خاصة في مجال تقاوى الخضر، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتقليل استنزاف العملة الأجنبية.

ركز القصير على أهمية نشر ثقافة التقاوى المعتمدة بين المزارعين وإبراز فوائدها المتمثلة في الإنتاجية العالية، مقاومة الأمراض، والملاءمة للتغيرات المناخية المختلفة.

وأكد أن البحوث التطبيقية هي المفتاح لحل مشاكل التنمية الزراعية، مما يتطلب من وزارة الزراعة ومراكزها البحثية والخبراء والباحثين بها مواكبة التكنولوجيات الزراعية الحديثة.

كما تناول القصير أهمية التوسع في إنتاج تقاوى التصنيع الزراعي، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي ويعكس اهتمام الدولة بالتصنيع الزراعي كجزء أساسي من استراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، يعتبر التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة عالية الجودة أحد العوامل الأساسية لتحسين الإنتاجية الزراعية وضمان الأمن الغذائي موضحًا أن التوسع في إنتاج التقاوي يلعب دورًا حاسمًا في توفير أصناف نباتية تتسم بقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق غلال مرتفعة بجودة ممتازة.

وأضاف محمود في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، ان التقاوي المعتمدة عالية الجودة لها اهميات عديدة من بينها زيادة الإنتاجية حيث تسهم التقاوي المعتمدة في زيادة غلة المحاصيل نتيجة لقدرتها على الإنبات الجيد وتحمل الظروف البيئية القاسية إلى جانب أن تلك التقاوي تتميز بنقاوتها وخلوها من الأمراض والآفات، مما يضمن إنتاج محاصيل ذات جودة عالية.

و أضاف الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، ان تلك التقاوي تسهم في تعزيز الاستدامة من خلال تطوير أصناف مقاومة للأمراض والآفات وتقليل الحاجة لاستخدام المبيدات والأسمدة وطالب المالكي بوجود استراتيجيات جديدة للتوسع في إنتاج التقاوى عن طريق البحوث الزراعية اولاستثمار في البحوث العلمية لتطوير أصناف جديدة من التقاوي عالية الجودة.

وطالب المالكي، بتحسين البنية التحتية لمراكز إنتاج التقاوي وتجهيزها بالتقنيات الحديثة لضمان الجودة بالإضافة إلي جانب وجود خطة جديدة للتدريب والتوعية وتنظيم برامج تدريبية للمزارعين حول أهمية استخدام التقاوي المعتمدة وطرق استخدامها بشكل صحيح مع وجود دعم الحكومي وتقديم الدعم المالي والتقني للمزارعين ولشركات إنتاج التقاوي لضمان توفرها بأسعار معقولة.