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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع عدد ضحايا حريق مصنع البطاريات في كوريا الجنوبية إلى 23 شخصا

حريق مصنع في كوريا
حريق مصنع في كوريا الجنوبية
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ارتفع عدد ضحايا حريق اندلع داخل مصنع لبطاريات الليثيوم في "هواسونج"، جنوب العاصمة الكوروية الجنوبية سول، إلى 23 شخصا.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الثلاثاء، أن عمال الإنقاذ انتشلوا جثة أخرى اليوم بعد الحريق الذي اندلع في المصنع أمس الاثنين، لافتة إلى أنه أحد أسوأ حوادث المصانع الكيماوية في البلاد.
وأشارت الوكالة إلى أن رجال الإنقاذ انتشلوا الجثة الإضافية التي يُعتقد أنها تعود لعامل لا يزال مفقودا، من تحت عوارض الحديد المنهارة وغيرها من الحطام.
وقال مسؤول في الشرطة الكورية الجنوبية" نخطط للتأكد من هُويات الضحايا من خلال جمع الحمض النووي من أجسادهم، مضيفا أن العملية قد تستغرق بعض الوقت لأن معظمهم من الأجانب".

حريق مصنع البطاريات كوريا الجنوبية بطاريات الليثيوم هواسونج