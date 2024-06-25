وزير الدفاع الإسرائيلي لبلينكن: علينا حل الخلافات بيننا بسرعة

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مكاتب وزارة الخارجية في واشنطن.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فقد عقد الاثنان لقاء شخصيا مطولا، واجتماعا موسعا مع الفرق المهنية في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية.

وبحسب وسائل الإعلام فقد بحث اللقاءان ضرورة ممارسة ضغوط إضافية على حركة حماس من أجل تعزيز عودة الأسرى الإسرائيليين، مع التركيز على الترويج للبديل الحكومي في قطاع غزة.

وقال جالانت لوزير الخارجية الأمريكي: عيون أعدائنا وأصدقائنا تتجه نحو العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وبالتالي يجب على البلدين حل الخلافات بسرعة".

كما ناقش الاثنان الطرق المختلفة لذلك تغيير الوضع الأمني ​​في شمال قطاع غزة وإعادة السكان الفلسطينيين إلى منازلهم.

وأكد جالانت لوزير الخارجية الأمريكي إن وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل في هذه المهمة مهم ويؤثر على سلوك حزب الله وإيران.

وبدأ جالانت زيارة إلى الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي لإجراء جولة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية في واشنطن.

وقال قبل رحلته أن العلاقة مع الولايات المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وأن الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين حاسمة بالنسبة لمستقبل الحرب.