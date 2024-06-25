القاهرة الإخبارية: خطة من مستشاري ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا حال فوزه

نقلت فضائية القاهرة الإخبارية عن وكالة رويترز، القول إن اثنين من كبار مستشاري مرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب قدما له خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا حال فوزه في الانتخابات تربط بين إمداد كييف بالسلاح ودخولها في محادثات سلام.

وفي الوقت نفسه، ذكرت القاهرة الإخبارية، أن هناك ترقبا في الشارع الأمريكي مع اقتراب ساعة المناظرة بين الرئيس الحالي جو بايدن والمرشح دونالد ترامب.

ويواصل المرشحان في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن ودونالد ترامب تحضيراتهما للمناظرة المرتقبة يوم الخميس المقبل وسط تركيز الجانبين على تعزيز الحجج ونقاط الانتقاد.