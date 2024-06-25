صعود شبه جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 26,952.28 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 6,118.8 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 8,818.08 نقطة.

وصعد أيضًا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.23% وصولا لمستوى 5,580.65 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.18%، مسجلا 11,646.7 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.09%، ليصل إلى مستوى 33,076.09 نقطة.

بينما تراجع منفردا مؤشر EGX 33 Shariah بنسبة 0.08%، وصولا إلى مستوى 2,658.63 نقطة.