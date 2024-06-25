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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الصين: هبوط مركبة العودة للمسبار القمري الصيني "تشانغ آه - 6" على الأرض

الفضاء
الفضاء
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أعلنت هيئة الفضاء الوطنية الصينية، هبوط مركبة العودة للمسبار القمري الصيني "تشانغ آه-6" على الأرض، اليوم الثلاثاء، حاملة العينات الأولى في العالم التي تم جمعها من الجانب البعيد للقمر.
وأضافت الهيئة، في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن مركبة العودة هبطت في المنطقة المحددة بدقة في راية سيتسيوانج في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين، وحققت المهمة نجاحا كاملا.

الصين هيئة الفضاء الوطنية الصينية