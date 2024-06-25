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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بغداد: لا وفيات بين الحجاج العراقيين خلال موسم الحج

الحج والعمرة
الحج والعمرة
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أكد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، سامي المسعودي أنه لا يوجد وفيات بين الحجاج العراقيين خلال موسم حج هذا العام لالتزامهم بالتصاريح.
وقال المسعودي - في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية السعودية اليوم الثلاثاء-" لقد تلقينا الكثير من التعليمات سواء الإرشادية أو الإدارية أو الطبية من المملكة العربية السعودية التي سهلت الحج على حجاج بيت الله الحرام، معربا عن شكره لوزارة الصحة السعودية ودورها في تقديم خدمات الرعاية للحجاج". 
وأشار إلى أن فرق وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية سهلت على الحجاج المنومين في المستشفيات أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة عبر نقلهم بسيارات إسعافات مجهزة وعناية طبية فائقة.

هيئة الحج والعمرة العراقية موسم الحج وفيات بين الحجاج العراقيين