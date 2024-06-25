أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 536 ألفا و840 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 536 ألفا و840 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها - في بيان لها - "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1180 جنديا ما بين قتيل وجريح".

وأشار البيان إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية 8035 دبابة و15 ألفا و431 من المركبات المدرعة و14 ألفا و281 من النظم المدفعية و1108 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و863 من أنظمة الدفاع الجوي و2324 من صواريخ كروز و359 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2403 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و19 ألفا و362 من المركبات وخزانات الوقود و11 ألفا و413 طائرة بدون طيار".