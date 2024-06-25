3 طلاب بجامعة مصر للمعلوماتية ضمن منتخب الخماسي الحديث المشارك في أولمبياد باريس 2024

قدم مجلس جامعة مصر للمعلوماتية، التهنئة لكل من أحمد ومحمد الجندي وزينة عامر، الطلاب بكلية تكنولوجيا الأعمال، لاختيارهم ضمن المنتخب الوطني للخماسي الحديث، والذي يمثل مصر في أولمبياد باريس 2024 التي تنطلق منافساتها خلال شهر يوليو المقبل.

جاء ذلك بعد إعلان الاتحاد المصري للخماسي الحديث عن قائمة المنتخب القومي المشارك في أولمبياد باريس 2024، والتي تضم 3 أبطال من طلاب جامعة مصر للمعلوماتية، حيث استقر الاتحاد على المشاركة بالبطل الأولمبي أحمد الجندي، وفي قائمة الاحتياط محمد الجندي، وفي منافسات السيدات سوف تشارك زينة عامر ضمن منتخب الفراعنة.

كما يشارك الطلاب الثلاث أيضاً مع المنتخب الوطني للخماسي الحديث، في منافسات بطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث، والتي تقام في الفترة من 25 حتى 30 يونيو الجاري بالإسكندرية.

وهنأت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، الطلاب الثلاث (محمد وأحمد الجندي، وزينة عامر) بعد استقرار منتخب الخماسي الحديث على مشاركتهم في أولمبياد باريس 2024، كما طالبتهم بضرورة التمثيل المشرف وحصد الميداليات والتألق في المنافسات، لتحقيق إنجازات مشرفة تضيف إلى رصيدهم العالمي الذي حققوه في كافة البطولات التي شاركوا بها.

وأوضحت الدكتورة ريم بهجت أن مشاركة 3 طلاب من الجامعة في أولمبياد باريس 2024 يعكس تراكم وتتابع الإنجازات التي يحققها أبناء الجامعة في البطولات العالمية، حيث نهدف دائماً إلى الارتقاء بإسهاماتنا في كافة المجالات العلمية والبحثية والرياضية كفلسفة تتبناها الجامعة منذ نشأتها.

كما حثت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، الطلاب الثلاث على الوصول لمنصات التتويج. مشيرة إلى أن الرياضة في الجامعة بمختلف منافساتها، تشهد نهضة وازدهاراً في ظل ما تحظى به من دعم ومساندة من الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة لحرص وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، على تقديم كل الدعم لرفع اسم مصر عاليا مع المحافظة على المستوى المتميز للمواهب التي يتمتع بها طلاب الجامعة.

وأوضحت الدكتورة سماء طاهر، عميدة كلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، أن أحمد ومحمد الجندي وزينة عامر، مثالاً يحتذي به في تحقيق الفوز والنجاح، لذلك نحن في جامعة مصر للمعلوماتية نعتز بتفوقهم الذي يأتي انعكاساً لالتزام الجامعة المتواصل، بتزويد الطلبة بتجربة أكاديمية عالمية المستوى ورحلة دراسية استثنائية، ترتكز على تنمية المهارات القيادية والإبداعية، والتي من شأنها إعدادهم على نحو أفضل لسوق العمل في المستقبل، متطلعين إلى المضي في تحقيق التفوق والنجاح المتميز الذي يواكب أهداف جامعة مصر للمعلوماتية.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية، تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة، لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

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