«محدش بياكلها بالساهل».. الكادحون يواصلون العمل تحت أشعة الشمس الحارقة "صور"

قالت هيئة الأرصاد الأجوية، إن طقس اليوم الثلاثاء شديدة الحرارة رطبا اليوم على أغلب الأنحاء، متوقعة تراوح درجات الحراراة مابين (38 -39) درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وما بين (32 -33) درجة على المناطق الساحلية، بينما تسجل على مناطق الجنوب ما بين (41-45) درجة مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من (3:2) درجة.

ويواصل المواطنون أعمالهم اليومية رغم ارتفاع درجات الحرارة من أجل «لقمة العيش».

ورصدت عدسة «البوبة نيوز» في ألبوم صور سعى المواطنون في أعمالهم اليوم الثلاثاء رغم ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة وأنحاء البلاد وارتفاع نسب الرطوبة.

«محدش بياكلها بالساهل»

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