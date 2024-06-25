تنسيق الجامعات.. تعرف على برنامج علوم التغليف بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام 2024 معلومات عن برنامج علوم التغليف بكلية الفنون التطبيقية.

يعد برنامج علوم التغليف بكلية الفنون التطبيقية برنامجا جديدا متميز ومطور ليلائم التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال تصميم وإنتاج العبوات وما يميزه عن برنامج البكالوريوس الحالي أنه يحتوي على حزمة من المقررات الحديثة التي تعمل على تأهيل خريج البرنامج ليواكب التطورات الحديثة في مجال التغليف بمرجعية عالمية للجامعات المتخصصة في مجال التغليف والتي يتم تدريسها باللغة الإنجليزية بشكل أساسي والعربية.

يقوم البرنامج بمنح درجة البكالوريوس ويعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويؤهل البرنامج الخريج ليصبح مصمم مبدع ومتميز في مجال تصميم وإنتاج مطبوعات التغليف باختلاف أنواعها، كما تؤهله ليكون قادراً على حل المشكلات الصناعية في البيئة المحيطة وتلبية ومواكبة متطلبات سوق العمل من خلال ممارسة الابتكار الفني والأبحاث العلمية والتطبيقية بهدف التطوير المستمر.

ويهدف البرنامج الى تأهيل الطالب لتطبيق المعارف والمهارات المتعلقة بعلوم تصميم وإنتاج التغليف، وتزويد الطالب بالمهارات المعرفية والذهنية والمهنية التي تمكنه من حل مشاكل عمليات التصميم والإنتاج للتغليف والإلمام بالاتجاهات الحديثة في التغلب عليها، كما تساهم فى تدعيم قدرة الطالب على اتخاذ القرارات سواء التصميمية منها أو الإنتاجية في الظروف المختلفة، بجانب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بما يحقق الحفاظ عليها، ربط علوم وتقنيات التغليف ودمجها مع علوم الحاسب الآلي وتطوير عمليات التصميم والإنتاج من خلال ذلك، إتقان المهارات المهنية في مجال تخطيط وإدارة المشروعات لتنميتها وضبط الجودة بها وبرمجة عمليات التصميم لها وتسويق منتجات التغليف، وتنمية الوعي بدور مصمم التغليف في مجال الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع، وتلبية متطلبات سوق التغليف محلياً ودوليًا.

ويستطيع الطالب التقدم للالتحاق بالبرنامج أن يكون حاصلا على الثانوية العامة علمى علوم أو رياضة أو ما يعادلها، يجوز قبول الوافدين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من دول أخرى حسب ترتيب درجاتهم وفقا للقواعد المقررة .