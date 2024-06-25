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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال يقتحم مخيم الدهيشة للاجئين في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية
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أكدت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة للاجئين في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء. 
وأضاف إعلام فلسطيني، أن هناك شهداء وجرحى سقطوا في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين بشارع الوحدة غرب مدينة غزة.

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