أكدت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة للاجئين في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء.
وأضاف إعلام فلسطيني، أن هناك شهداء وجرحى سقطوا في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين بشارع الوحدة غرب مدينة غزة.
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الاحتلال يقتحم مخيم الدهيشة للاجئين في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية
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أكدت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة للاجئين في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء.
أكدت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة للاجئين في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء.